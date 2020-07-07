شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: الإعلان عن آلية تمديد المبادرات المتعلقة بتأشيرات وإقامات الوافدين قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه سيتم الإعلان عن آلية تنفيذ تمديد المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين قريباً.

جاء ذلك في رد من “الجوازات” على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” بشأن تقديم طلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر، لترد “الجوازات” بأنه سيتم الإعلان عن آلية تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين قريباً.

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وكانت وزارة الداخلية أعلنت الأحد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

وتضمنت هذه المبادرات: تمديد ‏ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وتمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة لمدة 3 أشهر، وتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل لمدة 3 أشهر.

كما شملت أيضًا: تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة لمدة 3 أشهر، وتمديد صلاحية الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة لمدة 3 أشهر، وذلك للوثائق التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، دون مقابل.