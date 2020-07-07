انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 95 سنتا ليبلغ 44.05 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 95 سنتا ليبلغ 44.05 دولار في تداولات امس الاثنين مقابل 43.10 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس الاثنين مرتفعة 30 سنتا لتبلغ 43.10 دولار للبرميل بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتين اثنين لتسجل عند التسوية 40.63 دولار للبرميل.