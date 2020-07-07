جائحة كورونا تحصد حياة 100 طبيب في مصر

الخليج 365

أعلنت نقابة الأطباء المصرية، الثلاثاء، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من أعضائها إلى 100.

ونعت النقابة في بيان، وفاة الطبيب محمد سامي برغوت، في محافظة الغربية (دلتا النيل/شمال) متأثرا بإصابته بكورونا.

وقال البيان إن الطبيب محمد سامي هو "الشهيد رقم 100 بين الأطباء بمصر".

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ولم تحدد النقابة إجمالي عدد الوفيات بين الطواقم الصحية إجمالا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى ارتفاع العدد لأكثر من 200 وفاة، وما يزيد عن 1500 إصابة في عموم البلاد.

وطالبت نقابة الأطباء مرارا، الحكومة المصرية باتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات، لضمان سلامة الأطباء والطواقم الصحية خلال عملهم، لا سيما مع ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية.

وحتى مساء الإثنين، سجلت مصر إجمالا 76 ألفا و222 إصابة بكورونا؛ بينها 3 آلاف و422 وفاة، و21 ألفا و238 حالة تعاف.

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