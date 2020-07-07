كورونا.. 8 وفيات بالسودان واثنتان في ليبيا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلن السودان، الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات جراء كورونا، فيما سجلت ليبيا وفاتين بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 8 وفيات، و127 إصابة، إلى جانب 226 حالة تعاف.

وقالت الوزارة في بيان، إن تلك الحصيلة خاصة بيوم الجمعة الماضي، إذ عادة ما تعلن الخرطوم حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا.

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وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 9 آلاف و894، بينها 616 وفاة، و4 آلاف و899 حالة تعاف.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) وفاتين و71 إصابة بالفيروس، و8 حالات تعاف.

وأوضح المركز في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألف و117؛ بينها 34 وفاة، و269 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى صباح الثلاثاء، 11 مليونا و756 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 541 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و752 آلاف، حسب موقع "ورلدوميتر".

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