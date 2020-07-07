إيقاف عمل قطاري الحرمين والمشاعر خلال حج هذا العام

أفاد مسؤول بوزارة النقل بأنه صدر قرار بإيقاف عمل قطاري الحرمين والمشاعر عن العمل خلال موسم الحج لهذا العام 1441هـ، كجزء من الاحترازات الوقائية والتدابير المتخذة لمواجهة جائحة “كورونا”، ونظرا لمحدودية المشاركين في حج هذا العام.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة ياسر المسفر، وفقا لصحيفة “اليوم”، أن الوزارة أعدت آلية لإصدار تراخيص النقل خلال حج هذا العام، وتعمل بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وباقي الجهات لتنفيذ خطة تشغيلية لشبكة النقل تضمن سلامة الحجاج، في ظل الاحترازات والتدابير المتخذة ضد “كورونا”.

وأضاف المسفر، أن الخطة تضمنت تعقيم مرافق الطيران وتجهيزها بملصقات توعوية بمختلف اللغات، وتحديد المسافة بين المقاعد، واقتصار الحجوزات والسداد على المعاملات الإلكترونية، والتأكد من التذاكر بالماسح الضوئي، وقياس درجات الحرارة بأحدث الأجهزة، وإلزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات وغيرها.