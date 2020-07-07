محافظ بلقرن يُطلق فعاليات صيف بلقرن٢٠٢٠

وسط إجراءات إحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي رعى محافظ بلقرن د. عبدالرحمن آل حامد أفتتاح فعاليات صيف بلقرن 2020 لهذا العام تحت شعار “مرحبًا ألف .. تنزه بحذر”، وذلك في تمام الساعة التاسعه من مساء أمس الإثنين على المسرح الروماني بسبت العلاية.

بدأ الحفل الخطابي الذي قدمه الراوي علي بن عبيد القريوي بالنشيد الوطني ثم أعقبه تلاوة لبعض آيات القرآن الكريم ، ثم كلمة راعي الحفل محافظ بلقرن وجهه فيها كلمات شكر ووفاء لأبطال الصحة الذين كانوا الخط الأول في مواجهة فيروس كورونا، مضحين بأنفسهم وأسرهم وصحتهم وجهدهم لمواجهة هذا الوباء، ضاربين أروع الأمثلة في التعامل الإنساني سواء مع المواطن أو المقيم .

وأكد بالالتزام بالإجراءات الوقائية أمر أساسي للمحافظة على كل الإنجازات في مواجهة كورونا.وقدم شكره لبلدية بلقرن على تهيئة مكان الإحتفال وفق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي.

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ومن ثم أقيمت أمسية شعرية الذي قدمها الشاعر علي بن غرم القرني بمشاركة كل من الشاعر علي الحارثي و الشاعر محمد بن دايل القرني والمنشد عبدالله آل مخلص .

لينطلق بعد ذلك الأوبريت بصوت المنشد عبدالله آل مخلص وبمشاركة فرقة اشبال الجنوب وفرقة آل سلمة وفرقة بالحارث (صف العزوة) بالمحافظة صاحبها انطلاق الالعاب النارية في سماء المحافظة .

تبع ذلك تكريم من محافظ بلقرن ورئيس البلدية وبرعاية مجموعة أكاسيا مقدم لرجالات الصحه الذين قاموا بجهود جباره ومتميزه لمكافحة فايروس كورونا بالمحافظة .

حضر الحفل مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة وجمع من الأهالي الملتزمين بجميع الإجراءات الصحيه.