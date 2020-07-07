شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» توضح سبب اختفاء الاستعلام عن المخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت منصة أبشر أن خللًا في نظام الاستعلام عن المخالفات المرورية، أدى لظهور نتائج خاطئة لدى بعض المستخدمين؛ حيث اختفت مخالفاتهم المرورية.
وقالت المنصة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها بموقع تويتر: “يوجد خلل فني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.. نعتذر لإزعاجكم وجاري العمل على حل المشكلة”.
وكان مستخدمون قد لاحظوا، أمس الاثنين، اختفاء مخالفاتهم المرورية على منصة أبشر، رغم أنها بقيت مسجَّلة لدى أنظمة البنوك عند الدخول لسدادها.
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