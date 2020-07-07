خبر يصدم اللبنانيين ويتحول إلى مادة ساخرة... صورة

هذا الأمر أثار تساؤلات وحفيظة الكثير من المواطنين اللبنانيين خصوصا أن شركة الكهرباء، مبناها الرئيسي، باتت غير قادرة على تأمين التغذية للشركة نفسه وهذا عدا عن التقنين الكهربائي الذي يعاني منه لبنان.

وحول البعض الآخر هذه الصورة إلى حادثة ساخرة ومنهم من اعتبرها نكتة تعبر عن الواقع الحالي الذي يعيشه اللبنانيون بسبب انقطاع الكهرباء والتقنين القاسي في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر في شركة "كهرباء لبنان" لوكالة لبنانية أن "ما يجري تداوله عار عن الصحة جملة وتفصيلا".