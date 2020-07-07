شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» تكشف تقريرها المالي السنوي.. وتسجل فائضاً 1.98 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعود “ساما” تسجيل فائض خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 على أساس سنوي.

ووفقاً لـ” الوطن” حققت المؤسسة فائضا بقيمة 1.98 مليار ريال خلال السنة المالية الماضية، مقابل 2.78 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

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وسجلت إيرادات المؤسسة انخفاضاً نسبته 8.14% خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، لتبلغ 4.59 مليارات ريال، مقابل 4.99 مليارات ريال في السنة المالية السابقة.

وزادت مصروفات «ساما» 17.5% خلال السنة المالية الماضية؛ إلى 2.61 مليار ريال، مقابل 2.22 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

وتوزعت المصروفات بواقع 2.57 مليار ريال للمصروفات العمومية والإدارية، مقابل 39 مليون ريال لاكتتاب المؤسسة في المؤسسة العامة للتقاعد.