السيسي يبحث مع أفورقي "أمن البحر الأحمر وسد النهضة" بالقاهرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، رئيس إريتريا أسياس أفورقي، بقصر الاتحادية في القاهرة، حيث تباحثا ملفات القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر وقضية سد النهضة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن السيسي وأفورقي توافقا على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تطورات هذه الملفات، وذلك تدعيما للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات، وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يحقق مزيدا من التنسيق.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شدد السيسي على أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كافة العقبات في هذا الصدد، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

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إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة للجانب الإريتري، وتنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين.

من جانبه أعرب أسياس أفورقي عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصة في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تحديات متلاحقة وتدخلات خارجية متزايدة.

وفي هذا الصدد، أشاد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لإريتريا خلال الفترة الماضية.