شكرا لقرائتكم خبر عن تحميك من خطر الحوادث.. طريقة تحويل أي نص في «آيفون» إلى كلام مسموع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح من خلاله طريقة تحويل أي نص في آيفون إلى كلام مسموع بشكل واضح أثناء القيادة. Advertisements وقال الحمادي، معلقا على المقطع: “أحياناً تسوق السيارة وتريد قراءة شيء معين في الجوال! هذه طريقة تحوّل لك أي نص في الآيفون إلى كلام مسموع بشكل واضح جداً”. وأضاف عبدالعزيز الحمادي “بهذه الطريقة تستطيع أن تسمع النص الي ترغب في قراءته بدون ما تمسك الجوال وتعرض نفسك ومن معك للخطر”.

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