شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تبدأ تلقي استفسارات حركة النقل الخارجي.. طريقة الاستعلام عبر نظام نور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء أمس الإثنين، عن بدء تلقي استفسارات المعلمين والمعلمات بشأن إجراءات حركة النقل الخارجي لهذا العام، من خلال نظام نور خلال الفترة من ١٥ / ١١ / ١٤٤١هـ وحتى ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ.

وأعلنت وزارة التعليم، مساء أمس، إنهاء إجراءات نقل عدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج في بعض المناطق على مستوى المملكة.

وقالت وزارة التعليم، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه نظراً لعدم استكمال المتطلبات اللازمة لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل، مع الجهات المعنية في وزارتي المالية والموارد البشرية ومركز كفاءة الإنفاق؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم، فإنه تقرر إنهاء إجراءات نقل عدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج.

وأضافت وزارة التعليم أنه حرصا منها على ضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل 1442هـ، فقد تم إنهاء إجراءات نقل 2806 معلمين ومعلمات وفقا لمعايير المفاضلة المعلنة مسبقا.

Advertisements

طريقة الاستعلام عن “النقل الخارجي”

الدخول على نظام نور (هنـا الرابــط). سجل بيانات دخولك أدخل رمز التحقق اختر خدمات شؤون المعلمين نتائج النقل الخارجي.

تفاعل المعلمين مع “النقل الخارجي”

هذا وتفاعل المئات من المعلمين والمعلمات عبر وسمي (#النقل_الخارجي) و(#وزاره_التعليم) حيث تباينت ردود الأفعال بين مرحب بحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، وآخرون أبدوا امتعاضهم بسبب محدودية حركة النقل الخارجي لهذا العام.