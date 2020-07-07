شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصات الصحية» تحدد الموعد الجديد للاختبارات النهائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة في المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب، عن تأجيل اختبار الجزء الأول ليكون في الفترة بين 24 و31 أكتوبر.

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم عقد الاختبار النهائي الكتابي في الفترة بين 10 و17 أكتوبر، والاختبار النهائي الإكلينيكي ليصبح في الفترة بين 24 أكتوبر و30 ديسمبر.

وأضافت أنه لن يتم احتساب الإخفاق في اختبار الجزء الأول كمحاولة من ضمن المحاولات الممكنة، وعدم احتساب الإخفاق في الاختبار النهائي كمحاولة من ضمن المحاولات الممكنة.