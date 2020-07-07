شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصات الصحية» تحدد الموعد الجديد للاختبارات النهائية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة في المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب، عن تأجيل اختبار الجزء الأول ليكون في الفترة بين 24 و31 أكتوبر.
وأوضحت الهيئة، أنه سيتم عقد الاختبار النهائي الكتابي في الفترة بين 10 و17 أكتوبر، والاختبار النهائي الإكلينيكي ليصبح في الفترة بين 24 أكتوبر و30 ديسمبر.
وأضافت أنه لن يتم احتساب الإخفاق في اختبار الجزء الأول كمحاولة من ضمن المحاولات الممكنة، وعدم احتساب الإخفاق في الاختبار النهائي كمحاولة من ضمن المحاولات الممكنة.
كانت هذه تفاصيل خبر «التخصصات الصحية» تحدد الموعد الجديد للاختبارات النهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.