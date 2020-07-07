"إسرائيل" تستبيح الضفة وتضرب غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنّ الطيران الحربي «الإسرائيلي» الليلة قبل الماضية، غارات على مواقع لحماس في قطاع غزة، وذلك بعيد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع الذي تسيطر عليه الحركة باتجاه أهداف «إسرائيلية»، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال ومصدر أمني فلسطيني، وواصلت قوات الاحتلال حملات الإرهاب والقمع والاعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينما أفادت صحيفة «معاريف العبرية بأن الجيش «الإسرائيلي» سيُعيّن السكرتير العسكري لنتنياهو العميد آفي بلوت قائداً لفرقة الضفة الغربية بعد مغادرة اللواء نداف بادان قائد الفرقة الحالي من العزل، في حين دخل أسير فلسطيني في حالة الموت السريري بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، بينما اندلعت مواجهات خلال محاولة شق طريق استيطاني يحاصر نابلس بالمستوطنات، في حين خرجت تظاهرة نسائية في بيت حانون باتجاه حاجز «ايرز» ضد ضم أراضٍ فلسطينية و«صفقة القرن».

مزاعم تبرير العدوان

وقال جيش الاحتلال في بيان إنّ طائراته أغارت على «منشآت حيوية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس»، مشيراً إلى أنّ هذه الغارات أتت ردّاً على القصف الصاروخي الذي استهدف في وقت سابق الأحد جنوب فلسطين المحتلة انطلاقاً من القطاع. وأضاف البيان أنّه «في وقت سابق من مساء الأحد أطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل». وتابع «ردّاً على ذلك، شنّت مروحيات قتالية ومقاتلات حربية ضربات على أهداف لحماس». ولم يعلن أي من الطرفين عن أي إصابات جراء القصف الصاروخي أو الغارات الجوية.

من جهة أخرى، قال وزير شؤون الأسرى عبر شاشة تلفزيون فلسطين إن «الأسير سعدي الغرابلي في حالة موت سريري لكنه لم يستشهد بعد». وأضاف الوزير أن «إدارة سجون الاحتلال أبلغت محامي هيئة شؤون الأسرى بأنهم سيرفعوا عنه أجهزة التنفس». وكان مركز حنظلة لرعاية الأسرى ذكر أن الأسير الغرابلي استشهد جراء الإهمال الطبي.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة قبل الماضية وفجر أمس الاثنين، 13 مواطناً من الضفة غالبيتهم من بلدات محافظة رام الله والبيرة. وقال نادي الأسير إن عشرة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة بينهم أب ونجله، فيما جرى اعتقال مواطن من الخليل وهو مشهور العجلوني، وآخر من بلدة جبع في جنين وهو بلال نجوات فشافشة، وهو أسير سابق، حيث جرى اعتقاله من أمام حاجز عسكري قرب نابلس.

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وفي القدس، وزعت طواقم بلدية الاحتلال، إخطارات هدم على منشآت سكنية وتجارية في العيسوية، فيما صادرت بضائع من الباعة المتجولين خلال وجودهم في شارع صلاح الدين.

تعزيز الاستيطان بنابلس

واندلعت، أمس، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي تواصل للشهر الثاني على التوالي، أعمال التجريف واقتلاع الأشجار لشق طريق استيطاني جنوب نابلس شمال الضفة. وجرفت قوات الاحتلال أراضي المواطنين في بلدة حوارة تمهيداً لفتح الطريق الاستيطاني، المسمى «التفافي حوارة» والذي يصل طوله نحو 7 كم، وسيتم من خلاله الاستيلاء على 406 دونمات. ويعد هذا الطريق من أخطر المشاريع الاستيطانية لأنه سيعزز الاستيطان، وسيحول مستوطنات جنوب نابلس من مستوطنات معزولة إلى مدن في جسد الضفة الغربية وسيعدم إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

وانطلقت مسيرة احتجاج من أمام بلدية بديا تجاه أراضي «خلة حسان» الواقعة في أراضي بلدتي بديا وسنيريا، بدعوة من حركة «فتح» إقليم سلفيت وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية وبلدية بديا وفعاليات البلدة.

وفي قطاع غزة، تظاهرت مئات النساء الفلسطينيات، أمس، أمام حاجز بيت حانون «ايرز» شمال القطاع تنديداً بخطة «إسرائيل» ضم أراض فلسطينية وتنديداً بصفقة القرن. وجاءت التظاهرة بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حيث رفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا شعارات تطالب بكسر الحصار. (وكالات)