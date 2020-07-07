شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم ليبي على التصدي للاحتلال التركي براً وجواً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس الاثنين، برؤساء الأركان، ومديري الإدارات بالقيادة العامة، وأمراء غرف العمليات العسكرية، بعد يوم من الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية الخاضعة لسيطرة ميليشيات طرابلس، فيما جدد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، تأكيده أن القوات المسلحة تقوم بواجبها في توجيه الضربات الجوية والأرضية لأي تواجد أجنبي داخل البلاد من دون وجه حق، بينما شدد البرلمان الليبي على أن الشعب لن يدع تركيا تحقق أطماعها وأهدافها في البلاد، في حين شددت إيطاليا، أمس الاثنين، على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في السعي إلى التوصل لحل يعيد السلام إلى ليبيا، التي مزقتها الحرب.

واستعرض الاجتماع الذي شهدته مدينة بنغازي «عدداً من الملفات الهامة المتعلقة بمهام القوات المسلحة في كل الاتجاهات، كما تم طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة»، حسبما ذكرت القيادة العامة.

وقال العميد المحجوب إن «الوجود التركي في ليبيا يعد احتلالاً واستعماراً يجب مواجهته من قبل القوات المسلحة والسلطات الشرعية في ليبيا، والتابعة لمجلس النواب الليبي المعترف به دولياً».

وقال «لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا».

وكان المحجوب أشار في تصريحات سابقة لمقتل أحد القادة العسكريين الأتراك المهمين في الهجوم على الوطية، مؤكداً أن المصابين الأتراك نقلوا في طائرات إلى طرابلس، بينما نقل آخرون إلى تركيا.

البرلمان: لن ندع أنقرة تحقق أطماعها

في سياق متصل، شدد البرلمان الليبي على أن الشعب لن يدع تركيا تحقق أطماعها وأهدافها في البلاد. وكشف فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس، أن التدخلات التركية في بلاده تسعى لتحقيق 3 أهداف أساسية، لكن الجيش والشعب سيقفان في وجهها.

وقال ل«العربية.نت» إن التدخل التركي في ليبيا الذي يتم باتفاق مع حكومة فايز السراج، يهدف إلى تحقيق 3 أهداف جوهرية، تصب في مصلحة تركيا، وليس الشعب الليبي، ألا وهي نهب ثروات وأموال الليبيين في ظل تراجع وتعثر الاقتصاد التركي، وانهيار العملة، والضغط بفرض أمر واقع لإعادة ترسيم الحدود، إضافة إلى الحصول على حصة لا تستحقها في مياه المتوسط.

كما أضاف أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، والوفد العسكري المرافق له، إلى المنطقة الغربية واجتماعاته وتفقده لجنود، أتراك كشفت التدخل السافر في الشأن الداخلي، ومحاولة احتلال ليبيا، ونهب مقدراتها، مطالباً العالم بوقف هذا التوغل الذي يخالف الأعراف والقوانين الدولية.

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إيطاليا تطالب أوروبا باستعادة السلام

إلى ذلك، شددت إيطاليا، أمس الاثنين، على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في السعي إلى التوصل لحل يعيد السلام إلى ليبيا، التي مزقتها الحرب. وطالب وزير الخارجية لويجي دي مايو، بحسب ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤوليته لاستعادة السلام في ليبيا.

وقال: لابد من استثمار الحوار السياسي للتوصل لحل تفاوضي ودائم للأزمة الليبية.

كما شدد على أن عملية «إيريني» (التي تهدف إلى مراقبة حركة السفن والطائرات، ومراقبة تنفيذ مهمة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بحسب مقررات الأمم المتحدة)، ستسهم بشكل كبير في جهود التهدئة.

ودعا إلى ضرورة استمرار العمل من أجل تعزيز الوجود الأوروبي في المحيط الليبي.

روسيا: الوضع معقد ومربك

بدوره، وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، الوضع على الأرض في ليبيا ب«المعقد»، وفق ما نقل موقع «بوابة إفريقيا» الإخبارية.

وقال فيرشينين، إن «الوضع على الأرض في ليبيا معقد للغاية ومربك»، مضيفاً أن «جهودنا تركز على الحوار مع جميع الأطراف الليبية، وتشجيعها على التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين»، مؤكداً أن موسكو تحاول الحفاظ على اتصالاتها مع كل أطراف النزاع في البلاد.

وأضاف «نعتقد أيضاً أن من الضروري زيادة فعالية مهمة الأمم المتحدة. كما تعلمون، في حين أنه لا يوجد رئيس لهذه البعثة، فإن نائب الرئيس يصرف الأعمال بشكل مؤقت. نعتقد أنه كلما كانت هذه البعثة في ليبيا جاهزة للعمل بشكل أسرع، كلما كان أفضل».

(وكالات)