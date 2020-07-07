الإمارات تنفذ 32 مشروعاً لمياه الشرب بالساحل الغربي لليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في «هيئة الهلال الأحمر»، على مدى ثلاث سنوات، 32 مشروعاً لتوفير مياه الشرب النقية بمناطق ومحافظات الساحل الغربي اليمني استفاد منها ما يقارب 600 ألف يمني، وذلك ضمن حزمة من المشاريع والمساعدات الإنسانية التي تواصل الدولة تقديمها للشعب اليمني الشقيق وشملت مجالات المساعدات الغذائية والإيواء والخدمات الاجتماعية ومشاريع التنمية المستدامة.

فقد بادرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ الوهلة الأولى لوجودها بالساحل الغربي لليمن بوضع خطة مساعدة إنسانية متكاملة كان لمشاريع المياه النقية الأولوية فيها دعماً لاستقرار الأسر اليمنية وتوفير سبل العيش الكريم لها وعدم التنقل من مكان إلى آخر بحثاً عن المياه الصالحة للشرب.

وعمدت الهيئة إلى إعادة تأهيل وترميم وبناء مشاريع المياه الاستراتيجية المركزية ومن بينها مشروع مياه مدينة ذوباب ومدينة الشقيراء بالوازعية ومشروع مدينة المخاء وقرية الجديد وقرى الزهاري ويختل وموشج ومشروع مدينة قطابا ودار الشجاع في خطوة كانت محل إشادة وترحيب من أهالي تلك المناطق ذات الكثافات السكانية العالية والذين كانوا يعانون كثيراً في سبيل توفير المياه لهم ولأسرهم.

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وشملت تلك المشاريع «مبادرة سقيا الامارات»، التي تضمنت تأهيل وحفر 23 بئراً صالحة للشرب في القرى النائية بمديرية ذوباب «الجافر والمطابع والعميسي والوطن وشعنون والنزيلة» وقرى واقعة في مديرية المخا وهي «نوبة عامر وحصب الحريشي والمراوشة والأزهف والأزواح» علاوة على قرى مديرية الدريهمي «غليفقة والأبرق وكتف مراد ودير يحيى ودير عبدالله والشجيرة والنخيلة والقازة والقضبة والقزعة وبني الأهدل» وقرى البقعة بالتحيتا وغيرها.

ولم تقتصر جهود الهيئة على أعمال الحفر والصيانة والترميم فقط بل عمدت إلى تزويد هذه الآبار بمصدر الطاقة الكهربائية وضمان الحصول عليها عبر منظومة الطاقة الشمسية. وقال عبدالرحمن اليوسفي مدير إدارة الإغاثة بالهيئة ان التركيز على مشاريع المياه في الساحل الغربي يجئ بسبب أهميتها في حياة الناس، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع سقيا الإمارات الذي ساهم في مساعدة القرى النائية في ذوباب وباب المندب والمخا والخوخه والتحيتا والدريهمي وبيت الفقيه إلى جانب إصلاح وإعادة تأهيل عدد من مشاريع المياه مثل مشروع الوازعية الذي يغذي عشرين قرية يسكنها أكثر من عشرين ألف يمني ومشروع مدينة ذوباب التي يسكنها 15 ألف نسمة ومشروع مياه قرية القطابا الذي يسكنها 13 ألف نسمة.

وأعرب ممثلو السلطات المحلية ومشايخ وأعيان المناطق و المواطنون اليمنيون عن شكرهم الجزيل لدولة الإمارات التي تمد لهم يد العون على الدوام من أجل استقرارهم وإعادة تطبيع حياتهم ورسم الابتسامة على وجوههم ورفع المعاناة عن كاهلهم. (وام)