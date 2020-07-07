«إسرائيل» تطلق «أوفيك 16» للتجسس والمراقبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «إسرائيل»، أمس الاثنين، قمراً صناعياً جديداً؛ للتجسس «أوفيك 16» من قاعدة في وسط فلسطين المحتلة، ذكرت تقارير إعلامية أن الهدف منه مراقبة أنشطة إيران النووية، فيما اعتبر وزير الحرب بيني جانتس، أن منطقة صحراء النقب هي المكان المناسب لتطوير شعبة الاستخبارات العسكرية «الإسرائيلية».

وقالت وزارة الحرب «الإسرائيلية» في بيان «أطلقت إدارة الفضاء في مديرية البحث والتطوير الدفاعي، التابعة للوزارة بنجاح القمر الصناعي الاستطلاعي (أوفيك 16) ». وأشارت إلى «خضوع قمر الاستطلاع الكهروضوئي الذي يتمتع بقدرات متقدمة إلى سلسلة من الاختبارات». وأشاد جانتس بالإنجاز. وقال: «إن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي يعد إنجازاً رائعاً آخر» ل«إسرائيل». وبحسب الوزير فإن «التفوق التكنولوجي والقدرات الاستخباراتية هما أمران أساسيان ل«إسرائيل»... سنواصل تعزيز قدرات«إسرائيل» والمحافظة عليها على كل جبهة وفي كل مكان». كما لفت ، إلى أن سبب نقل شعبة الاستخبارات إلى النقب، «هو أننا نعد هذه المنطقة المكان المناسب للتطور؛ حيث سنحصل فيه على أفضل وأعلى جودة وأحدث مرفق تكنولوجي لإنشاء ذراع استخباراتية قوية ورائدة». وأضاف: إن «هذا أهم مشروع للأمن القومي وللنقب برؤية بن غوريون». ولم يتطرق بيان الوزارة إلى مزيد من التفاصيل حول المهمة الرئيسية للقمر الصناعي؛ لكن الإذاعة «الإسرائيلية» العامة قالت: إنه سيستخدم؛ لمراقبة أنشطة إيران النووية. وسيتم استلام الصور الأولى من القمر الصناعي في غضون أسبوع تقريباً. (وكالات)