«صحة دبي»: 15 ألف فحص لـ«كورونا» يومياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي



كشفت هيئة الصحة بدبي، عن مضاعفة عدد غرف فحص كوفيد١٩ في المختبر إلى ١٢ غرفة، وزادت عدد الفحوص اليومية من ٣٠٠ فحص إلى ١٥ ألف فحص، ويعتمد المختبر أحدث وأدق آليات الفحص وتحليل النتائج معتمداً على معايير الهيئات المختصة الدولية ومتماشياً مع معايير الهيئات المختصة بإمارة دبي وبالدولة.

وأكد د. حسين السمت، مساعد مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة بالهيئة، استشاري علم الميكروبات، أنه تمت زيادة عدد غرف فحص كورونا في المختبر من ثلاث إلى اثنتي عشرة غرفة تدريجياً، وتمت مضاعفة عدد أجهزة الفحص لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد الفحوص والمسوحات، وتمت زيادة الطاقة الاستيعابية لفحوص مختبر الهيئة من 300 فحص يومياً إلى أكثر من 15 ألف فحص، وتمت أيضاً الشراكة مع القطاع الخاص للتسريع في إصدار النتائج وزيادة الطاقة الاستيعابية، موضحاً أن المختبر يقوم حالياً بفحص4000 إلى 6000 عينة يومياً، وخلال الذروة وصل عدد الفحوص إلى أكثر من 9000 فحص يومياً.

وعن أبرز التقنيات المستخدمة، قال السمت: التقنية المعتمدة للتشخيص هي تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) وتعتمد على الكشف عن جينات معينة خاصة بالفيروس، ويعتمد المختبر أحدث وأدق آليات الفحص وتحليل النتائج متبعاً معايير الهيئات المختصة الدولية ومتماشياً مع معايير الهيئات المختصة بإمارة دبي وبالدولة.