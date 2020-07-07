شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقود معركة ضد هدم التماثيل لإذكاء حملته الانتخابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يتعدى عمر الدولة الأمريكية 250 عاماً، وهي دولة حديثة وعمرها صغير قياساً بامبراطوريات وممالك ودول آسيوية وأوروبية. لذلك تبالغ في الاحتفاء بتاريخها، وقد جسدت هذا الاهتمام بالاحتفاظ بكل الوثائق المكتوبة منذ عهد الثورة الأمريكية، وبسجلات المستعمرات الثلاث عشرة، وأشجار أنساب المهاجرين إليها، وينتشر في الولايات أكبر عدد من المتاحف، بل لكل رئيس أمريكي مكتبة وطنية تضم كل كبيرة وصغيرة في عهده من سجلات الطعام اليومية والضيوف وحتى المحادثات الهاتفية والخطب في المناسبات العامة.

آلاف التماثيل

وتنتشر في الولايات المتحدة الصروح والنصب التذكارية والتماثيل التي تقف شواهد على انتصارات الأمة العظيمة وأسوأ الساعات المظلمة التي عاشتها البلاد. وبين هذه التماثيل ما يثير جدلاً أخلاقياً واجتماعياً وانقساماً تاريخياً. وفي الولايات المتحدة اليوم 5193 تمثالاً، وعشرة صروح تذكارية. وأغلبية هذه التماثيل لرجال، و394 منها لنساء.

الحرب على رموز العنصرية

الحركة الاحتجاجية على مقتل فلويد تركزت على عنف الشرطة وتمييزها وتحاملها ضد الأمريكيين السود، ثم اكتسبت زخماً إضافياً بالتصويب نحو «العنصرية الممنهجة» ضد السود، باعتبار أنها نتيجة حتمية لعقيدة تفوق العرق الأبيض التي تتجسد في جمعيات ومنظمات وشارات وأعلام وتماثيل لشخصيات تاريخية وسياسية اعتنقت العنصرية ومارستها.

كان من الطبيعي أن تتجه أنظار الحركة الاحتجاجية التي أسماها البعض «الثورة الأمريكية الثانية» إلى الرموز العنصرية التي تنتصب شواهد على تبجيل شخصيات وقيم تمثلها، كعلم الكونفدرالية الذي يجسد ويربط التفوق العرقي والمسيحية والعبودية.

مجرمون لا أبطال

إن كان المكتشفان كريستوفر كولومبوس وأمريكو فيسبوتشي يمثلان فخر الأمريكيين من أصل ايطالي، فهما في نظر المحتجين مجرمين لا أبطال. وعندما أسقط محتجون غاضبون تماثيل كولومبوس في نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا وأوهايو التي تحمل عاصمتها اسم المستكشف الإيطالي، رأت إدارة الرئيس دونالد ترامب أن ذلك اعتداء على التاريخ الأمريكي، رغم أن المحتجين لم ينكروا هذا التاريخ لكنهم أرادوا تصويب توصيف رموزه بحقيقتها دون تبجيل.

الدليل على ذلك أن المحتجين في الولايات المتحدة استهدفوا إلى جانب المستكشفين الإيطاليين جنرالات الكونفدرالية إبان الحرب الأهلية الذين نصبت لهم تماثيل في ولايات الجنوب خاصة فيرجينيا وحاضرتها ريتشموند عاصمة الانفصاليين الذين رفضوا قرار الرئيس أبراهام لنكولن بتحرير العبيد. إلى جانب تماثيل لشخصيات في ولايات أخرى لأثرياء تبرعوا بالمال لبناء المدارس والمعاهد لكن ثرواتهم تكونت أصلا من تجارة النخاسة.

ولم يلمس المحتجون أيقونات تذكارية شهيرة مثل تمثال الحرية بنيويورك وصرح لنكولن بواشنطن العاصمة، وصرح معركة بنكرهيل في بوسطن بولاية ماساشوسيتس، والصرح التذكاري للفرقة ال 54 في بوسطن، وتماثيل أخرى كثيرة لشخصيات في التاريخ الأمريكي تحتفي بإنجازاتهم السياسية والاجتماعية والعسكرية.

ترامب يقود الهجوم

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وفيما حاول اليمينيون المتشددون والنازيون ودعاة تفوق العرق الأبيض التصدي في الشارع للمحتجين ضد العنصرية لمنعهم من هدم تماثيل شخصيات جدلية، استخدم الرئيس الأمريكي منصته الإعلامية على تويتر وخطاباته وأحاديثه العامة وسلطاته الدستورية لتجريم المحتجين.

فقد أصدر الشهر الماضي أمراً تنفيذياً بمعاقبة كل من يحاول تشويه أو تخريب أو هدم التماثيل بالسجن عشر سنوات.

كما أنه وصف المحتجين بأنهم «يساريون راديكاليون ونهابون وغوغائيون ومهيجون». واستغل ترامب كتابة محتجين عبارات ضد العنصرية على مبنى تاريخي قرب ساحة لافاييت أمام البيت الأبيض، للوقوف والتقاط الصور أمام المبنى رافعاً نسخة من الإنجيل في إشارة ذات مغزى لأتباعه من الأصوليين.

حركة التفافية

كما استغل ترامب «معركة التماثيل» للالتفاف على المطالب المرفوعة في الشارع بوضع حد لعنف الشرطة والعنصرية، ومأزقه الكبير بعد اتهامات صريحة بفشل إدارته في التعامل مع ملف فيروس كورونا المستجد، حيث تتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات والوفيات في العالم خاصة والانتخابات الرئاسية على بُعد خمسة أشهر.

ومزج ترامب بين ترشحه لولاية رئاسية ثانية وتنصيب نفسه حامياً للتاريخ والتراث الأمريكي، فنقل حملته الانتخابية إلى أسفل جبل رشمور في داكوتا الجنوبية، حيث نحتت رؤوس ضخمة للرؤساء جورج واشنطن (أبو الاستقلال وأول رئيس للبلاد) وتوماس جيفرسون (كاتب وثيقة الاستقلال وأبو الدستور الأمريكي) وأبراهام لنكولن (محرر العبيد) وثيودور روزفلت. وكان لافتاً الصورة التي انتشرت لترامب وهو يتموضع رافعاً قبضته وفي خلفية الصورة الرؤساء العظام المنحوتة رؤوسهم في الجبل.

وفي خطابه أمام المئات من الضيوف في الجناح الجنوبي للبيت الابيض لإحياء ذكرى يوم الرابع من يوليو/تموز (الاستقلال الامريكي)، قال ترامب «لن نسمح لحفنة من الغوغاء الغاضبين بأن يسقطوا تماثيلنا، وأن يمحو تاريخنا، وأن يسمموا عقول أبنائنا». وأضاف «سنحمي وسندافع وسنحفظ أسلوب الحياة الأمريكية الذي بدأ في 1492 مع اكتشاف كولومبوس الأمريكتين».

من الشوارع إلى حديقة الخالدين

وغداة خطابه وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «حديقة وطنية للأبطال الأمريكيين» لتخليد ذكراهم للأبد، كما قال. وتضم الحديقة الآباء المؤسسين ورؤساء سابقين ورواد حركة الحقوق المدنية ومخترعون وقادة عسكريون. لكنها أغفلت الهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا والعرقيات الأخرى اللاتينية والآسيوية.

قائمة ترامب الأولية التي تحمل اسم (30+) أوردت أسماء بيض وسود، وهم واشنطن وجيفرسون ولنكولن ومارتن لوثر كينج، وسوزان انتوني ودانييل بوني ودافي كروكيت وفريدريك دوجلاس وايميليا ايرهارت وبيلي حراهام ودوجلاس ماك ارثر وكريستا ماك اولفي وجاكي روبنسون وبيتسي روس وهارييت بيتشر ستو وهارييت توبمان وبوكر واشنطن والاخوين اورفيل وويلبور رايت.

بيد أن الحديقة ما دام متروك أمر تمويلها إلى الحكومة الفيدرالية، فقد يواجه المشروع صعوبات في تنفيذها أو التدخل في إضافة وحذف أسماء لأن تخصيص الاعتمادات المالية الاتحادية رهن بموافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.