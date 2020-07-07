«طرق دبي» توظف سائقات في خطوطها الداخلية للحافلات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



وظّفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في مبادرة تُعَدُّ الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، دفعة تضم ثلاث سيدات للعمل في قطاع المواصلات العامة كسائقات حافلات، ضمن شبكة الخطوط الداخلية لأسطول الحافلات التابعة للهيئة في الإمارة، وقد باشرت السائقات الثلاث عملهن في 3 يوليو الجاري.

وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: «تتماشى هذه الخطوة مع أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتوظيف سائقات أسوة بالسائقين، الأمر الذي يتيح المزيد من فرص العمل للنساء في مجال يعمل فيه الرجال بنسبة أعلى بكثير من النساء.

وأوضح أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع، وذلك من خلال تعيين (3) سائقات تم اختيارهن طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة لدى الهيئة لتشغيلهن للعمل على الخطوط الثلاثة.