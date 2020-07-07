فريق «مسبار الأمل» يؤكد جاهزيته للإطلاق الأسبوع المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أكد الدكتور محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء أن كل المؤشرات تشير إلى أن إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» سيكون في الموعد المحدد 15 يوليو/‏ تموز، وبنجاح.

وقال خلال لقاء إعلامي نظمته وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء أمس الاثنين، عند بُعد من جزيرة تانيجاشيما اليابانية للوقوف على آخر الاستعدادات للإطلاق: إننا مستعدون للإطلاق وجميع المؤشرات مطمئنة. مشيداً بالجهود الكبيرة لفريق الإطلاق المتواجد حالياً في اليابان لإجراء التجارب والاختبارات النهائية.

استعرض فريق إطلاق المسبار ما قاموا به أثناء تطوير المسبار خلال الست سنوات الماضية وما يقومون به حالياً في اليابان للتحضيرات للإطلاق، في ظل التحديات اللوجستية التي فرضتها جائحة «كورونا» وجهودهم المضاعفة لتأمين النقل والاختبارات وتجهيز المسبار.



جاهزية المسبار



وأكد سهيل الظافري، نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، مسؤول تطوير المركبة الفضائية جاهزية المسبار للانطلاق، لافتاً إلى أنه من عام 2014 بدأت تهيئة فريق للعمل على المسبار واختيار المهندسين للعمل على تصاميمه الأولية، حتى الوصول إلى اكتمال التصنيع. وقال إن فريق المركبة الفضائية يضم 30 شخصاً في تخصصات مختلفة من الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبرمجيات، ويضم الفريق الموجود حالياً في اليابان 8 أشخاص يجهزون لمرحلة الانطلاق.



حلول كثيرة

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ورداً على سؤال ”الخليج 365” عن الخطط التي وضعت في حال حدوث أي طارئ أو أعطال فنية خلال الإطلاق، قال إن أي قمر صناعي يطلق في الفضاء يمر بمراحل خطرة كثيرة، وتأكدنا من صلاحية المسبار وكفاءته قبل الإطلاق. وهناك حلول كثيرة وآليات لمواجهة أي طارئ أو أخطاء فنية، بعد إتمام الإطلاق، وتختلف طبيعتها على حسب وضع المسبار بعد الاطلاق.

وعن التقنيات المستحدثة في تطوير المركبة الفضائية، قال إن مسبار الأمل يختلف عن غيره من الأقمار الصناعية، لأن اللوائح الشمسية صممت بخصائص معينة بناء على طلبات محددة، كما أنه يتميز لتخصيصه أهدافاً معينة على كوكب المريخ، فضلاً عن 3 أجهزة علمية جديدة تتميز بها عن مهمات استكشاف المريخ الأخرى، حيث تتيح له مراقبة الغلاف الجوي للمريخ على مدار 24 ساعة بشكل مستمر.

وعن آلية التحكم لضمان سلامته بعد انطلاقه، أضاف أنه حين إطلاق المسبار في المدار تستخدم البرمجيات الموجودة للتأكد من سلامته، مثل عدم فتح الألواح الشمسية عند انفصال المسبار عن مركبة الصاروخ عند نقطة معينة لدورانه، وإذا كان الانفصال بشكل سريع ننتظر نظاماً ملاحياً يوازن المسبار لمرحلة معينة حتى تفتح الألواح. مؤكداً أن هناك تقنيات كثيرة لضمان سلامة المسبار. وأضاف أن دولة الإمارات شاركت في جميع التصاميم الخاصة بالمسبار، فضلاً عن تصنيع 66 قطعة ميكانيكية دقيقة جداً للأنظمة التصويرية في الدولة، وتركيبها في المسبار وتعمل بكفاءة عالية.



محاكاة بيئة الفضاء



وقال المهندس عمر الشحي، مسؤول وحدة الدمج والاختبارات إن دوره في بداية المشروع تصميم المعدات الأرضية التي تستخدم في اختبار المسبار وتشمل المعدات الأرضية الكهربائية والميكانيكية، وتجهيز عمليات الاختبار بعد تركيب المسبار، واختبار الأجهزة العلمية ودمج المسبار كله، والتأكد من سلامته للدخول في الاختبارات التي تحاكي بيئة الفضاء أو البيئات المختلفة التي يتعرض لها المسبار خلال رحلته.

وقال المهندس يوسف الشحي، مسؤول الأنظمة الحرارية: إن تصميم وتصنيع العازل الحراري للمسبار نفذهما لأول مرة مهندسون إماراتيون. وانتهينا من مراحل التصنيع والتركيب، كما أجريت اختبارات عدة، أبرزها محاكاة بيئة الفضاء، للتأكد من أن التصميم قادر على الحفاظ على درجات حرارة الأجهزة.

وقال المهندس خليفة المهيري، مسؤول أنظمة الاتصالات إن دوره في المشروع المشاركة في تخطيط وتصميم أنظمة الاتصالات والمساهمة في تحديد قناة الاتصال بين المسبار والمحطة الأرضية في أي مكان، بداية من رحلته من الأرض إلى كوكب المريخ، وإجراء الكثير من الاختبارات لأنظمة الاتصالات للتأكد من ترددات الإرسال وقوته ومدى توافقه مع المحطة الأرضية.



هيكل يلبي المتطلبات



وقال المهندس محمود العوضي، مسؤول الأنظمة الميكانيكية إن مهماته كانت تصميم الهيكل الخارجي للمسبار، موضحاً كيفية التصميم بتسلّم متطلبات من الأجهزة العلمية والصاروخ ومن الأنظمة المختلفة في المسبار، ومن ثم تصميم هيكل قادر على تلبية جميع تلك المتطلبات، مثل الاهتزازات والأصوات المرتفعة من الصاروخ.

وقال المهندس أحمد اليماحي، من وحدة تصنيع الأنظمة الميكانيكية إن مهمته في اليابان مساندة الفريق في عمليات نقل وتنفيذ العمليات الميكانيكية من تجميع ودمج الهيكل على المسبار، والتأكد من سلامة جميع الأنظمة الميكانيكية والإشراف على جميع مراحل التركيب والدمج قبل الإطلاق.

وقال المهندس عيسى المهيري، مسؤول الأنظمة الكهربائية إنه انضم للمشروع عام 2015 لإنشاء ميزانية الطاقة للمسبار ومتابعتها، خلال عمر المشروع، واستخدامها لدراسة وتقدير حجم الألواح الشمسية والبطارية التي يتطلبها المسبار بكامل أجهزته وأنظمته لأداء وظيفته.

وقال المهندس محمد العامري، من فريق إطلاق مسبار الأمل لوكالة الإمارات للفضاء إنه صمم معدات دعم ميكانيكية للأجهزة العلمية التي تساعد في الدمج والتركيب للمسبار، وتصميم معدات أخرى للمساعدة على دمج الأجهزة الإلكترونية الأخرى للمسبار بشكل عام، وتجهيز المعدات التي تقيس الوقود المزود في المسبار.