مستويات منخفضة للإصابة والوفيات في الولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الأول الأحد، معدلات منخفضة للإصابة بالفيروس بلغت 39 ألف إصابة، إضافة إلى 234 وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وهذه الأرقام التي تقلّ كثيراً عن تلك التي سجّلت خلال الأيام الأخيرة، والتي بلغت ذروتها الجمعة (أكثر من 57 ألف إصابة جديدة) تظهر تباطؤاً في وتيرة تفشّي الوباء، لكنّ هذا الأمر لا يمكن الركون إليه، إذ إنّ هذا الانخفاض قد يكون ناجماً عن آلية حصول «جونز هوبكنز» على البيانات من السلطات الصحية المحلية، والتي لا تكون في العادة مكتملة في نهاية الأسبوع.

وفي فرنسا، فتح متحف اللوفر الشهير في باريس أبوابه مجدداً أمس الاثنين، بعد إغلاق استمرّ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجدّ. وبات المتحف الأكبر والأكثر ارتياداً في العالم، والذي يحتوي على كنوز فنية مثل لوحة الموناليزا، متاحاً بناء على حجز مسبق لتجنّب الحشود التي كانت تتهافت عليه قبل الأزمة الصحية، مع تحديد فترات الزيارة لتشمل 500 شخص كل نصف ساعة.

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من ناحية أخرى، أضاءت مئات الطائرات المسيرة سماء سيؤول في عرض لافت يهدف إلى رفع المعنويات وتوجيه رسائل توعية للكوريين الجنوبيين. وبرمجت 300 من هذه الطائرات المسيرة لتشكيل صور فوق نهر هان الذي يعبر العاصمة الكورية الجنوبية، في عرض يخطف الأنفاس. وبدأ العرض برسائل تذكر المواطنين بإجراءات احترازية أساسية منها وضع الكمامات وغسل اليدين والإبقاء على مسافة مترين مع الآخرين.

وانتقل العرض الذي استمر 10 دقائق إلى رسائل شكر للطواقم الطبية الواقفة في الصفوف الأمامية لمحاربة الجائحة، فضلاً عن الشعب الكوري الجنوبي لجهوده الجماعية في هذا المجال.

(وكالات)