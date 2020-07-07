شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»..تفعيل الدراسة عن بعد..ودعم المبتعثين للخارج واعتماد أسرع للشهادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: راشد النعيمي

تشكيل وزاري جديد رأى النور، حاملاً معه طموحات جديدة، لمسيرة عمل أكثر تكاملاً، تواكب المتغيرات وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، سعياً لإسعاد الموطنين، عبر خدمات وزارية يتساءل بعضهم إن كانت قد وصلت إلى ذروة العطاء، أم أن في الجعبة المزيد ليقدم.

الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟

”الخليج 365” تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.

في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً برأس المال البشري انطلق مع البدايات الأولى للاتحاد، وتبنته قيادتنا الرشيدة، وحققت الدولة العديد من الإنجازات في مجال التعليم العالي بفضل تهيئة المناخ لازدهار جهود البحث العلمي وإنشاء الصروح الأكاديمية المرموقة، وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية التي عززت تنافسية التعليم العالي، وجعلت من جامعات الإمارات نموذجاً عالمياً في جميع المجالات العلمية والبحثية.

وتتصدر دولة الإمارات اليوم الدول الأكثر تنافسية في مجال التعليم العالي عالمياً، وتستمر في تطوير ملف التعليم العالي والوصول إلى أفضل التصنيفات العالمية للجامعات، وتحويل الدولة إلى وجهة عالمية للعلوم والأبحاث وتطبيقاتها في مختلف المجالات وصناعة منظومة أكثر ابتكاراً واعتماداً على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير نظم التعليم عالمياً.

”الخليج 365” استطلعت آراء شرائح مجتمعية شملت أكاديميين وأولياء أمور وخريجي جامعات خارجية ومحلية وطلبة على مقاعد الدراسة حول رؤيتهم لتطوير التعليم العالي في الدولة، واقتراحاتهم لجهات الاختصاص التي ركزت على مقترحات تمس نظام الدراسات العليا والتعليم عن بعد واعتماد الشهادات ودعم المبتعثين وتهيئتهم ومتابعة دراستهم وتفعيل الإرشاد الأكاديمي إلى جانب وضع تقييم محلي لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.



التعليم الهجين



الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات أشار إلى أن التعليم الهجين أحد الحلول السليمة والاستراتيجية لتحقيق التكامل بين استخدام التقنيات الحديثة كأدوات تعليمية وبين الوجود في المؤسسة التعليمية والاستفادة من المختبرات بطريقة تضمن تحقيق الأمن والسلامة للطالب والأستاذ ولبيئة الحرم الجامعي وأن التعاون بين الجميع مطلب أساسي.



دراسات برامج الدكتوراه



الدكتور حمد عبد الله الجسمي مدير مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور بجامعة الإمارات يرى أن من الأمور التي يتمنى أن تتغير في نظام التعليم العالي في الإمارات، نظام دراسات برامج الدكتوراه الذي يتبع غالباً النموذج الأمريكي ويركز على تدريس مواد إضافية في التخصص العام تستغرق من الطالب من سنة إلى سنتين ومن ثم امتحانه بما يسمى الاختباري الشامل.



عصف فكري



يرى الدكتور غدير عبد الله النيادي أن تقليص فترات الاعتماد للشهادات الصادرة من خارج الدولة من المطالب المهمة التي ينبغي الالتفات لها إلى جانب إدراج تخصصات للاستشراف المستقبلي وإقامة اجتماعات دورية مع كافة الهيئات التعليمية من طلاب ومعلمين وأعضاء هيئة تدريس من أجل عصف فكري يخرج بمقترحات جديدة مع عقد اجتماعات مع أصحاب الشهادات لتبادل الأفكار.



حرص شديد



الدكتور سيف القايدي الأستاذ بكليات التقنية العليا أوضح أننا كأفراد نتوقع من مؤسساتنا التعليمية التركيز على المضمون العلمي للمواد التي تدرس، وأن تتماشى مع التكنولوجيا التعليمية ولكن بحرص شديد، لأن الهرولة والاندفاع نحو التعليم عن بعد له عواقب غير سليمة بالنسبة للعملية التعليمية برمتها. وهذا قد ينعكس على نوعية الطلبة الخريجين وحقولهم العلمية والعملية.



تطوير الجامعات



الدكتور محمد حمدان بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات قال إن المرحلة الجامعية هي المرحلة التي تؤهل الشباب لسوق العمل، ولذا فإن تطور المؤسسات الجامعية من شأنه أن يشكل الأساس لإمكانات الشباب لدخول هذا السوق، وكلما كانت المؤسسات التعليمية متقدمة من حيث برامجها، ازدادت إمكانات الشباب، وزودتهم بالخبرات التي تجعل منهم أفراداً منتجين.



المتابعة خلال الدراسة



المهندس يوسف النعيمي يقترح أن تتعاقد جهات الابتعاث في الدولة مع جامعات مرموقة ولا تترك خيار الدراسة مفتوحاً في أية جامعة وتسهم في اختيار الطالب بما يخدم التخصص الذي يقبل على دراسته وتنظيم ورش عمل للمبتعثين عن نظم الدراسة فيها، بحيث لا يتعرض الطالب لأية عراقيل ويتخذ قرارات مفاجئة تؤدي لتغيير الجامعة أو التخصص، بسبب عدم الإلمام بقوانين القبول.



خفض الرسوم

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المهندس مسفر مصلح العرياني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسعادة والإيجابية يرى أنه تجب الاستفادة من تجربة الظروف الاستثنائية التي نمر بها حالياً في إعادة النظر في مفهوم الدراسة عن بعد والاعتراف بهذا النظام وشهاداته.

ويضيف أنه يمكن المزج بين الدراسة الفعلية جزئياً وبين الدراسة عن بعد كحل وسط.



دعم التحول للرقمية



المهندس أحمد عوض السعيدي يشير لأهمية دعم التحول في التعليم العالي إلى الرقمية مع المحافظة على المصداقية؛ وسيسهم هذا التحول إلى استيعاب عدد أكبر من المنتسبين وخفض الرسوم الدراسية خاصة أن هناك موظفين على رأس عملهم وفئات أخرى تسعى لنيل الشهادات العلمية الجامعية والأمر لا يقتصر على طلبة الثانوية.



الجامعات الخاصة



دعا جعفر البلوشي لضرورة النظر في وضع جامعات القطاع الخاص ومخرجات وجودة التعليم فيها، بحيث لا تكون رافداً لمستوى تعليمي ضعيف وخريجين من دون هوية أو جودة وإشراك القطاع الخاص في طرح أو تبني مشاريع علميه لتنفيذها، ويكون مرجعها علمياً أو اقتصادياً على سمعة ومكانة دولتنا الحبيبة.



مراجعة شاملة



عبد الله الحربي يقترح أن تكون هناك مراجعة شاملة وعملية للتخصصات المطروحة في مجال التعليم العالي وأن تكون حقيقية من واقع احتياجات سوق العمل ودعم جهود التوطين فيه عبر البحث عن فرص عمل حقيقية في مجالات ذات جدوى وبيئة جاذبة لا نزال بحاجة لها ولم تشملها التخصصات المطروحة.



تأهيل الطلاب للسوق



دعا خالد الكتبي الحاصل على بكالوريوس مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الكيميائية من جامعة نوتينجهام في المملكة المتحدة إلى تركيز التعليم على تأهيل الطلاب لسوق العمل وفتح آفاق أخرى للطلاب.

كما اقترح تعليم الطلاب الثقافة المالية لتحويلهم عند تخرجهم إلى أشخاص يعرفون ما معنى المال بدلاً من صرف مدخولهم بدون خطة مالية، وتأهيل الطلاب للبعثات.



اختيار التخصصات



ترى سكينة البلوشي خريجة الماجستير في هندسة علوم المناخ والفضاء تخصص بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة ميشغان، أهمية متابعة طلبة التعليم العالي خلال دراستهم خارج الدولة لما لذلك من تأثير كبير في التغلب على أية عوائق وتسهيلاً لمهمة الطالب خاصة في بداية الالتحاق.

وتضيف أن مكاتب الابتعاث مهتمة كثيراً وتستعين بمرشدين أكاديميين يتابعون الطلبة.



مرشد ومنسق جامعي



صالح عيضة الكثيري يرى أنه من المهم أن تتولى المؤسسات التعليمية تثقيف الطلاب بالتخصصات الجامعية واختيار الجامعة المناسبة لهم، فالكثير من الطلاب ليست لديهم فكره عن الجامعات وطرق تقييمها.

ويقترح وجود مرشد ومنسق جامعي للطلاب في المرحلة الثانوية يساعدهم على اختيار التخصصات الجامعية المناسبة ومتطلباتها.



التقنيات الحديثة



سالم الصوافي يرى وجوب استغلال التقنيات الحديثة وتجارب الجامعات العالمية العريقة في مختلف الدول في التعليم عن بعد باستبدال البعثات الخارجية ببعثات دولية عن بعد، حيث ستتاح الفرصة لكثير من الموظفين بالالتحاق في الدراسة عن بعد في أرقى الجامعات واستكمال دراساتهم العليا.

ويضيف: ستكون حافزاً للموظفات الأمهات ولن يجبرن على السفر وترك أبنائهن وأسرهن.