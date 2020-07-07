شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: لجنة للتنسيق مع «يونيتامس» دعماً للمرحلة الانتقالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً بتشكيل لجنة تنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس» المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، فيما ساد ارتياح وسط أهالي «نيرتتي» المعتصمين للاستجابة الحكومية لمطالبهم، في حين قررت لجنة تفكيك نظام الإخوان المباد، نزع أراض سكنية وزراعية من وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه.

وسمى القرار وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس مشرفاً وعضوية ممثلي وزارات الخارجية، الداخلية، الحكم الاتحادي، المالية والتخطيط الاقتصادي، العمل والتنمية الاقتصادية بجانب ممثلي هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة، مفوضية نزع السلاح والتسريح، مفوضية العون الإنساني الى جانب عدد من السفراء.

ووفقاً للقرار تختص مهام اللجنة في التنسيق المباشر بين الحكومة وبعثة «يونيتامس» وتحديد تفاصيل احتياجات السودان من الدعم وفق ما جاء بخطاب حكومة السودان للأمم المتحدة بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2020.

وتؤول للجنة المهام التي كانت تضطلع بها الآلية الوطنية للتنسيق مع اليوناميد بما في ذلك متابعة وتصفية وانسحاب بعثة اليوناميد الى جانب متابعة إجراءات التجديد السنوي لبعثة «يونيتامس» من قبل مجلس الأمن الدولي ورفع توصيات للحكومة في هذا الصدد.

وتضمن القرار هيكل اللجنة الذي يشمل الإدارة السياسية، إدارة السلام وبناء السلام، إدارة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إدارة الدعم وتكوين لجان مساعدة حسب مقتضى الحال والاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدتها على أداء مهامها.

وفد السيادي يستجيب لمطالب «نيرتتي»

إلى ذلك، استقبل أهالي منطقة نيرتتي بمحلية جبل مرة في ولاية وسط دارفور، الاستجابة السريعة لمطالبهم من قبل الوفد السيادي بارتياح كبير، إيذاناً بفض الاعتصام في المدينة التي شهدت استهدافاً ممنهجاً من المتفلتين الذين يعتدون على الناس في الزراعة ويسرقون مواشيهم عنوة واقتداراً.

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وأكدت مطالب المعتصمين ضرورة تأمين الموسم الزراعي ومجابهة المهددات الأمنية وإقالة والي الولاية وأمين عام الحكومة وتعيين والٍ مدني مستقل يتميز بالكفاءة ولديه دراية كافية بالولاية وإخلاء المستوطنين في أراضي المزارعين وتكوين قوة مشتركة لنزع السلاح وإيقاف استخدام الدراجات النارية ومنع ارتداء الكدمول وتجارة المخدرات في كافة أرجاء المحلية.

وتوصل الوفد الاتحادي برئاسة محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي الي اتفاق مع لجنة الاعتصام على تكوين قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة لجمع السلاح وحسم التفلتات الأمنية وتأمين الموسم الزراعي وتنظيم التعدين الأهلي ودعم مبادرة التعايش السلمي بالمنطقة.

فصل عشرات الموظفين

من جهة أخرى، قررت لجنة تفكيك نظام الإخوان المباد، في وقت متأخر مساء أمس الأول الأحد، نزع أراض سكنية وزراعية من وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه.

وقضت اللجنة بطرد عشرات العناصر الإخوانية من مؤسسات حكومية مختلفة في البلاد، بعد ثبوت توظيفهم على أساس الولاء السياسي، وهو ما يعرف بالتمكين في أدبيات جماعة الإخوان.

بكري يتجاوب مع النيابة

إلى ذلك، مثل نائب الرئيس المعزول، الفريق أول متقاعد بكري حسن صالح، أمام النيابة للتحقيق معه بشأن مجزرة «ضباط 28 رمضان» الذين أعدمهم نظام الإخوان البائد بتهمة تدبير محاولة انقلابية.

وقالت مصادر مطلعة إن صالح أبدى تجاوباً مع محققي النيابة، دون مزيد من التفاصيل.