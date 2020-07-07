السعودية: 70% من الحجاج مقيمون بشروط البروتوكول الصحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون 70% من إجمالي حجاج هذا العام، فيما نسبة السعوديين 30% فقط، على أن يقتصر حج السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما أوضحت أنه سيتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة. وأشارت الوزارة إلى أن الأولوية من غير السعوديين المقيمين ستكون لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من الفيروس، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة. وأضافت أن اختيار الحجاج غير السعوديين سيكون إلكترونياً من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها. وذكرت أن باب التقدم للحج بات مفتوحاً اعتباراً من أمس الاثنين، حتى يوم 10 يوليو الجاري.

وفي الكويت تدرس وزارة الاوقاف الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد، في إطار المرحلة الثانية من خطة الحكومة لعودة الحياة إلى طبيعتها. وأكد المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم توفير الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية اعتبارًا من الجمعة 17 يوليو الجاري، ودعت وزارة التربية معلميها للتواجد في البلاد قبل 4 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد للعودة للدراسة.

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من جانب آخر، أصبح الأردن مستعداً لمعاودة استقبال المرضى الراغبين في تلقي العلاج في مستشفيات المملكة الخاصة، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحدد لائحة بأسماء 11 دولة عربية بالاضافة الى قبرص.

وأطلقت الحكومة بالتعاون مع المستشفيات الخاصة موقع «سلامتك» الالكتروني الذي يستطيع المريض عبره حجز المستشفى والدفع الكترونياً والحصول على تأشيرة الكترونياً من قبل وزارة الداخلية.

كما يتعين على المريض إرسال تقرير طبي عن حالته الصحية وبياناته الشخصية وبيانات مرافقيه، على أن يتلقى رداً على طلبه خلال 24 ساعة. وبحسب الموقع الحكومي، «سيتم في هذه المرحلة السماح بدخول الأفراد القادمين من كافة دول الخليج العربي (السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان) وفلسطين والعراق وليبيا والجزائر والسودان واليمن وقبرص».

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل معدلات منخفضة للاصابات والوفيات في كل أنحاء الجمهورية. كما سجل العراق مستويات منخفضة للوفيات مقارنة بالايام الماضية.