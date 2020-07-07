السيسي وأفورقي يبحثان أمن البحر الأحمر وسد النهضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، بقصر الاتحادية، مباحثات مع الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، حول تطوير العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية،خاصة فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، وكذلك قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك، لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيماً للأمن والاستقرار الإقليمي.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة، والتعاون المشترك، ووحدة الرؤى التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات، لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يحقق مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف، أن السيسي أكد أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين.

وأعرب أفورقي، عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الصعد، خاصة في الوقت الراهن، الذي تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر تحديات وتدخلات خارجية متزايدة، واشاد بجهود مصر لتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.