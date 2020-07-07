50 قتيلاً و10 مفقودين في فيضانات اليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمرت الأمطار الغزيرة في الهطول على جزيرة كيوشو الواقعة في جنوب غربي اليابان، أمس الاثنين، وفاضت مياه نهر واحد آخر على الأقل، فيما ارتفع عدد من لقوا حتفهم خلال ثلاثة أيام من الفيضانات والانهيارات الطينية إلى 50 بينهم 14 شخصاً في دار للمسنين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن السلطات أصدرت أوامر إجلاء لأكثر من نصف مليون من سكان الجزيرة، إضافة إلى توصيات بالإجلاء لعشرات الآلاف من السكان في غربي اليابان.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي إن التوقعات تفيد بأن الأمطار ستتجه شرقاً بحلول يوم غدٍ الأربعاء،وأمر بعمليات بحث وإنقاذ على مدار الساعة. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن هناك أكثر من عشرة أشخاص في عداد المفقودين. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون شوارع وقد تحولت إلى أنهار تتدفق فيها المياه سريعاً بارتفاع يصل إلى الخصر وجسراً منهاراً وسيارات مقلوبة وطائرة هليكوبتر ترفع رجلاً من منزل غمرته المياه.

وقال آبي: «أحث جميع المواطنين على متابعة المعلومات التي تقدمها السلطات المحلية بعناية وأن يظلوا متأهبين للتحرك حفاظاً على حياتهم».

Advertisements

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء إن نحو 40 ألفاً من أفراد قوة الدفاع الذاتي يشاركون في عمليات الإنقاذ.

وأضاف أن مراكز الإيواء تعمل أيضاً على منع انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توزيع المطهرات وحث الناس على الحفاظ على التباعد.

وتعد هذه الفيضانات أسوأ كارثة طبيعية شهدتها اليابان منذ الإعصار هاجيبيس الذي اجتاحها في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي وأدى إلى سقوط نحو 90 قتيلاً.

(رويترز)