ظاهرة غامضة.. جليد زهري على «الألب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحقق علماء في إيطاليا في ظاهرة غامضة تمثلت بظهور ثلج جليدي زهري في جبال الألب بسبب طحالب تسرّع تبعات التغير المناخي.

ويدور جدل بشأن مصدر هذه الطحالب، غير أن بياجو دي ماورو الباحث في المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا قال إن الثلج الزهري الذي ظهر في أجزاء من مجلدة بريسينا ناجم على الأرجح عن نوع نباتي موجود أيضاً في جرينلاند.

وأشار دي ماورو إلى أن كل ما يسبب اللون الداكن للثلج يؤدي إلى ذوبانه لأنه يسرّع امتصاص الأشعة.