شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق تسيل «دماء الأرض الحزينة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عن صور أطلقت عليها «دماء الأرض الحزينة» التي ظهرت في ولاية أريزونا الأمريكية، نتيجة ظاهرة رافقت احتراق الغابات في المنطقة. وتظهر اللقطات التأثير المدمر لحرائق منطقة بيجورن التي اجتاحت ولاية أريزونا الأمريكية أوائل الشهر الماضي.
وتظهر الصور المأخوذة بواسطة مقياس الإشعاع الحراري،
والتقطت من الفضاء، الانبعاثات الدخانية والسامة التي خرجت من المنطقة، ووصل امتدادها إلى أكثر من 20 ميلاً، من جبال سانتا كاتالينا شمال توسون، المكان الذي بدأت فيه حرائق الغابات، بحسب موقع الوكالة الرسمي.
وعولجت الصور، التي أظهرت ما أطلق عليه وكالة «ناسا» الأمريكية مصطلح «ندبة الحريق» على الأرض، وظهرت باللون الأسود الرمادي الداكن، في حين أن النباتات غير المحترقة ظهرت باللون الأحمر، وشبهها الخبراء ب«دماء الأرض».
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