عجائب الديمقراطية اللبنانية

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هل لديك فكرة واضحة عن الأحزاب في لبنان؟ هل أنت ملمّ بالفسيفساء الحزبية اللبنانية؟ ثمة ما لا يقل عن ستين حزباً. منطقياً لا تنقص الأشقاء الأجواء الديمقراطية. أصلاً لا يوجد على ظهر الكوكب بلد في حياته السياسية ما في الساحة اللبنانية من «زعبرة وهوبرة». جنابك تحتاج إلى دورات مكثفة لمعرفة مصطلحات اللهجة، بعضها آرامي سرياني، وبعضها الآخر مبتكر. لكن عليك بالمقياس الذي وضعه سليم الحص: «لبنان فيه حرية كثيرة وديمقراطية قليلة»؛ لهذا غنّى وديع الصافي: «لبنان، ها الكم أرزة الليّ عاجقين الكون».

كم في العالم العربي من بلد مارس حريات الفكر والرأي والتعبير التي عجنها وخبزها اللبنانيون؟ عن الحريات لا تسأل، فقد جعلت البلد ستين قطعة.

أسماء الأحزاب تصوّر لك أسماء أضداد الديمقراطية. خذ هذه الباقة التي تعطيك مشاهد تشبه حياة «التقويص» في البراري بين رعاة البقر قبل قيام دولة الولايات المتحدة. أسماء الأحزاب تصوّر أصابع على الزناد، بينما الحزبيون آخر صيحات الأناقة، حتى الشتائم المقذعة لا تنطلق إلا والوجه وضّاح والثغر باسم.

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القوات اللبنانية: ماذا ترك الحزب لقوات لبنان المسلحة؟ حزب الكتائب اللبنانية: كأن كتائب الجيش كومبارس. «حزب الله»: كيف يجرؤ الآخرون على تشكيل أحزاب إلى جوار حزب السماء، نستغفر الله؟ حتى البريطانيون والفرنسيون والأمريكيون أحزابهم باطلة إذاً.

تيار المردة: خرجنا من الحياة الحزبية إلى علاء الدين والمصباح السحري وسيف بن ذي يزن. المنظمة الديمقراطية الآرامية: هل لديك فكرة عن الحياة الديمقراطية لدى الآراميين قبل ميلاد السيد المسيح؟ كذلك الحزب الفينيقي. بالمناسبة: الصواب الكنعاني؛ لأن فينيقي من فونيكوس اليونانية؛ أي الأرجواني. خطأ شائع.

كان اللبنانيون الأوائل يستخرجون صبغاً أحمر من قواقع الموريكس، يباع بوزنه فضة، يتخذه الأباطرة والنبلاء اليونانيون والرومان صبغاً للوشاح، يحرم على العامة. مقابل الإغراق في التاريخ، نجد حزب «اللبنانيون الجدد». أطرف منه: مواطنون ومواطنات في دولة.

تبدو الأحزاب في أغلب الأحيان كالمثل التونسي: «أنا منكم لا تنسوني»: سبعة أحزاب درزية، ثلاثة علوية، سبعة ناصرية، أربعة قومية، تسعة يسارية، أربعة أرمنيّة، اثنان كرديان.

جوقة الأحزاب الإسلامية: الجماعة الإسلامية في لبنان. حركة التوحيد الإسلامي. التيار الشيعي الحر. أطرفها حزب التحرير الذي لا يعترف بالدولة اللبنانية.

لزوم ما يلزم: النتيجة الديموغرافية: عدد سكان لبنان لا يكفي كل هذه الأحزاب، لهذا هم يستعينون بالمردة.

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