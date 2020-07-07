شكرا لقرائتكم خبر عن «الوادي العظيم» يبتلع ضحية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقطت الأمريكية ماريا سالجادو لوبيز(59 عاماً) من ارتفاع 30 متراً، أثناء التقاطها صوراً في «الوادي العظيم» الجبلي بالولايات المتحدة الأمريكية، ولقيت حتفها على الفور. ويرتبط المتنزه الجبلي بسلسلة من الحوادث المميتة، حيث شهدعام 2018 وفاة 17 شخصاً، في حين توفي 4 أشخاص في العام الماضي.

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