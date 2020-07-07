موريتانيا.. الرئيس السابق يمثل أمام البرلمان الخميس

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

حددت لجنة تحقيق موريتانية، يوم الخميس المقبل، موعدا للاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ضمن تحقيق حول قضايا فساد خلال فترة حكمه.

وقالت مصادر في البرلمان الموريتاني، للأناضول، الإثنين، إن لجنة التحقيق البرلمانية وجهت رسميا دعوة لولد عبد العزيز، من أجل المثول أمامها الخميس.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صادق البرلمان الموريتاني على تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا فساد خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري في 2008، وبعد عام أجرى انتخابات رئاسية فاز فيها.

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وتحقق اللجنة في تسيير عدد من الملفات خلال فترة حكم الرئيس السابق، بينها صندوق العائدات النفطية وبيع عقارات للدولة، إضافةً إلى الشركات الوطنية وصفقات البنية التحتية، وغيرها.

واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية إلى العديد من المسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز.

واستمرت فترة حكم الرئيس السابق، لولايتين بين الأعوام (2009-2013) و(2013-2019).



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