وزارة التعليم تنهي إجراءات نقل 2806 معلمين ومعلمات لسد الاحتياج

إشارة إلى البيان الصادر من وزارة التعليم بتاريخ 7/ 8/ 1441هـ ، المتضمن عمليات التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، لتوفير المتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل، ونظراً لعدم استكمال تلك المتطلبات ، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم، وحرصاً من الوزارة على ضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل 1442هـ ، فقد أُنهيت إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقاً لمعايير المفاضلة المعلنة مسبقاً.

وفي الوقت الذي تعتز وزارة التعليم بشراكة المعلمين والمعلمات معها ، ودورهم الكبير في مواجهة جائحة كورونا ، وتفاعلهم الإيجابي الكبير مع طلابهم عن بُعد لإنهاء العام الدراسي بنجاح ، فإنها تثق بوعيهم للظروف الحالية ومتطلبات استمرار العملية التعليمية على أحسن وجه.