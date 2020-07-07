أمين العاصمة المقدسة يستقبل رئيس بلدية عسفان ورئيس وأعضاء المجلس البلدي

اجتمع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص في مكتبه “اليوم” مع رئيس بلدية عسفان المهندس عمر العصيمي ورئيس المجلس البلدي بعسفان الدكتور عايش البشري ونائب الرئيس معيد البشري وأمين المجلس عبدالله الحربي. وجرى خلال الإجتماع مناقشة مواضيع دعم المشروعات البلدية بعسفان لإتساع النطاق الإشرافي للبلدية، وبحث أسباب تعثر بعض المشروعات البلدية وسُبل استئنافها، إضافةً إلى دعم الاستقرار السكني وفقاً للأنظمة المسموح بها، وطلب “معاليه” رفع تصور واضح عنها لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.

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