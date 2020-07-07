الموارد تحسم الجدل في تغيير مدة إجازة عيد الأضحى هذا العام

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علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ما تم إشاعته مؤخراً بشأن حدوث أي تغيير على عدد أيام إجازة موظفي الدولة بعيد الأضحى، في ظل اقتصار موسم الحج على أعداد محدودة هذا العام؛ بسبب جائحة فيروس”كورونا”.
وردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ذلك بالنفي، مؤكدة أنه لا تغيير في إجازة الحج هذا العام. بحسب صحيفة «عكاظ»
جدير بالذكر أن لائحة الإجازات الحكومية، تنص على أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ في اليوم الخامس من ذي الحجة على أن تنتهي بنهاية الخامس عشر من الشهر نفسه.
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