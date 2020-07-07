شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح المستند المطلوب لإضافة التابعين للمرأة المطلقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية إرفاق المستندات المطلوبة في حالة الرغبة في إضافة التابعين بالنسبة للنساء المطلقات.

جاء ذلك في رد من البرنامج على تساؤل وجهته إحدى المواطنات عبر حساب خدمة المستفيدين قالت فيه: “ما هو المستند المطلوب لإضافة طفلي؟ أنا عندي عقد إيجار وعندي صك حضانه وصك عالة وكاتبين غير مؤهل؟

Advertisements

ورد برنامج حساب المواطن بقوله “أهلا بك ، بإمكان المطلقة إضافة التابعين إن وجدوا، وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان ) ، وفي حال عدم وجود تابعين و صدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية”.

يذكر أن إجمالي الدفعات الـ31 منذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2017 وحتى يونيو الماضي بلغ 75 مليار ريال، منها 502 مليون ريال مبالغ الأثر الرجعي.