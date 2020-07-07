الصحة المصرية تكشف سر انخفاض أعداد إصابات كورونا

وقال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن "إصابات فيروس كورونا المستجد منخفضة لمدة أربعة أيام متتالية، وهذا دليل على زيادة الوعي الطبي عند الشعب".

وأكد وديع مساء اليوم الاثنين في مداخلة هاتفية عبر فضائية "MBC مصر"، "الوزارة ستكمل هذا النهج حتى الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الأعداد، أو التعايش مع الفيروس بأقل خسائر موجودة، منوهًا أن انخفاض الأعداد لا يعني انتهاء الفيروس".

ولفت المسؤول الطبي إلى أن "80% من نسبة مرضى كورونا المستجد يستطيعون الخضوع للعلاج المنزلي".

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وتابع: "8% من المرضى يدخلون الرعاية المركزة، و5% على جهاز التنفس الصناعي".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 76 ألفًا و222 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 21 ألفًا و238 متعافين.