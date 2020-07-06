شكرا لقرائتكم خبر عن «القطيف» تسجل أعلى عدد إصابات كورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدرت محافظة القطيف، اليوم الاثنين، الترند في المملكة العربية السعودية بعد أن سجلت أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا اليوم بواقع 437 إصابة جديدة.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم، تسجيل 4207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

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وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 4398 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 52 حالة وفاة.

وتصدرت القطيف عدد إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة بـ 437 حالة، بينما سجلت خميس مشيط 364 حالة، والرياض 330 حالة، والدمام 293 حالة، والطائف 279 حالة.