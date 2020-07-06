شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الواقعة بوقت وجيز.. ضبط مواطنَيْن سرقا محلاً تجارياً تحت التهديد بالسلاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مواطنيّن اثنين بالعقد الثالث من العمر)، بوقت وجيز، بعد قيامهما بالسطو على محلٍ تجاري في محافظة الخبر، والاستيلاء على مبلغ (6000) ريال، وسرقة جهاز للشحن الآلي به (4000) ريال، وذلك تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، لإحالتهما إلى النيابة العامة.