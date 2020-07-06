موقع تركي: أنقرة تنشر منظومة دفاع جوي جديدة في ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظومة "إس-125" الصاروخية للدفاع الجوي

بعد تعرض قاعدة "الوطية" الجوية غرب العاصمة الليبية للقصف فجر أمس الأحد، تحدثت وسائل إعلام تركية عن تحرك أنقرة لنشر منظومات دفاع جوي جديدة في عدد من المواقع الاستراتيجية بليبيا.

وذكر موقع "Haber7" أن تركيا قامت بشراء منظومة "إس-125" الصاروخية من أوكرانيا وفعلتها فوق المجال الجوي لمدينة سرت الليبية.

وأضاف الموقع أن المنظومة الأوكرانية مكونة من 6 بطاريات للصواريخ، واحدة مخصصة للمجال الجوي فوق مدينة سرت، وخمس سيتم نصبها في أماكن استراتيجية مختلفة في غرب ليبيا.

Advertisements

وجاء هذا التقرير مساء الأحد بعد ساعات من قصف جوي على قاعدة "الوطية"، ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه دمر رادارات دفاع جوي منظومة وتشويش نشرتها تركيا بـ"الوطية".

وقالت وكالة "الأناضول"، إن القصف استهدفت "بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم نشرها مؤخرا لتعزيز القاعدة ومن ضمنها منظومة للدفاع الجوي".