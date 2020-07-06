وأظهرت التسجيلات تربص مجموعة من المسلحين يستقلون 3 دراجات نارية، للهاشمي لدى وصوله إلى منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد. وتوجه أحد المسلحين نحو الهاشمي وأطلق عليه وابل من الرصاص، ما أسفر عن مقتله، ضمن سلسلة اغتيالات تطال المختصين والإعلاميين والناشطين. وأثار مقتل الهاشمي موجة غضب واستياء شعبي واسعة كونه أحد أبرز الشخصيات ذات الثقل المعلوماتي المهم في البلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر لحظة اغتيال الخبير الأمني العراقي قرب منزله شرقي بغداد... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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