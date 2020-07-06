ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، مشيرة إلى أن الري المصرية أعلنت آخر مستجدات محادثات سد النهضة، في بيانها الصادر اليوم الاثنين.
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وأضاف البيان: "استهل الوزراء الاجتماع اليوم بالإشارة إلى المناقشات التي تمت أمس على المستوى الثنائي بين الدول والمراقبين، التى قامت فيها كل دولة بعرض وجهة نظرها فى كل من الشقين الفنى والقانونى".
وتابع: "تلى ذلك عرض نقاط الخلاف من وجهة نظر كل دولة مع تقديم بعض البدائل والصياغات للوصول إلى تفاهمات بشأنها"، مضيفا: "إلا أن الخلافات ما زالت جوهرية فى كلا المسارين".
ولفتت الصحيفة إلى أنه "تم التوافق بين الدول الثلاث على أن يتم عقد اجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية، غدا الثلاثاء، ثم يلى ذلك مرة أخرى عقد الاجتماعات الثنائية لكل دولة مع المراقبين".
كانت هذه تفاصيل خبر الخلافات ما زالت جوهرية… الري المصرية تصدر بيانا بشأن محادثات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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