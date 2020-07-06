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وأضاف المصدر أن "تعزيزات عسكرية سورية ضخمة وصلت مؤخرا إلى ريف الرقة محملة بعتاد وذخيرة، قبل أن تنتشر بعدة نقاط في المنطقة".
وعن احتمال أن يشن الجيش السوري عملية عسكرية في المنطقة، أجاب المصدر أن "كافة الاحتمالات واردة على الأرض"، مضيفا: "نحن جاهزون لتلقي الاوامر وتنفيذ أي مهمة عسكرية قد تقرر القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذها في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد وحدة "النمر" السورية يتفقد بشكل مفاجئ مواقع عسكرية بريف الرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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