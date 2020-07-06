قائد وحدة "النمر" السورية يتفقد بشكل مفاجئ مواقع عسكرية بريف الرقة

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ونقل المراسل عن مصدر في الفرقة 25 أن العميد سهيل الحسن، توجه على متن طائرة حوامة (هليكوبتر) باتجاه منطقة عسكرية سورية بريف الرقة، وقام بجولة على عدة نقاط عسكرية في المنطقة كما التقى عددا من ضباط وعناصر الجيش السوري المرابطين في تلك المنطقة.

وأضاف المصدر أن "تعزيزات عسكرية سورية ضخمة وصلت مؤخرا إلى ريف الرقة محملة بعتاد وذخيرة، قبل أن تنتشر بعدة نقاط في المنطقة".

وعن احتمال أن يشن الجيش السوري عملية عسكرية في المنطقة، أجاب المصدر أن "كافة الاحتمالات واردة على الأرض"، مضيفا: "نحن جاهزون لتلقي الاوامر وتنفيذ أي مهمة عسكرية قد تقرر القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذها في المنطقة".