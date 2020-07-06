وقال، اليوم الاثنين: "الدولة المصرية تملك السيادة الكاملة لاستغلال الثروات الطبيعية فى مياه البحر المتوسط في حدودها الإقليمية والاقتصادية، ولن تقبل بأي تحرش أو محاولة للتعدي"، مضيفا: "من يفعل ذلك ستقطع رجله"، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام".
© AP Photo / Nariman El-Mofty
ولفتت الصحيفة إلى قول رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طلعت السويدي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوقيع سبع اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط مع شركات دولية في يوم واحد، ما يؤكد على حق مصر فى استغلال ثرواتها الطبيعية".
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس النواب عقب على مداخلة النائب طلعت السويدي، بالقول: "الاتفاقيات تم إبرامها مع عدد من الشركات الدولية المعروفة عالميا".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان المصري يحذر من يقترب من ثروات مصر في البحر المتوسط: ستقطع رجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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