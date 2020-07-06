غوتيريش يدعو الشركاء الدوليين إلى "دعم قوي" للبنان

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم القوي للبنان في "الأوقات الصعبة التي يعيشها حاليا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال دوجاريك: "الأمين العام لديه رسالة بسيطة جدا وأساسية للشعب اللبناني، وهي رسالة تضامن، وكذلك دعوة للدعم القوي للبنان من قبل شركائه الدوليين خلال هذه الأوقات الصعبة الواضحة التي يعيشها لبنان".

وفي وقت سابق اليوم قطع محتجون لبنانيون طرقا في مناطق متفرقة بالعاصمة بيروت، رفضاً للأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

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وأدى انهيار سعر صرف الليرة في السوق الموازية لمتوسط 9000 مقابل الدولار، إلى تأثر مختلف القطاعات الاقتصادية، بينما يبلغ السعر الرسمي للدولار 1507 ليرة.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام أن " السيد (جان) كوبيش (المبعوث الأممي الي لبنان) منخرط بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية وشركائها الدوليين من خلال مجموعة دعم لبنان لتعزيز تنفيذ حزمة من الإصلاحات الضرورية، التي يتعين المضي فيها بسرعة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني".

وشدد المتحدث على أهمية "تجنب العنف واحترام حق الناس في التظاهر السلمي وضرورة أن تحمي السلطات هذا الحق".

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية تقنينا للتيار الكهربائي، يشمل فصله لساعات طويلة، في ظل شح في مادة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، بسبب استيرادهما بالعملة الصعبة الشحيحة.

وتخيّم على لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تحمل مطالب اقتصادية وسياسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.