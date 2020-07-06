بغداد.. مجهولون يغتالون خبيرا في شؤون الجماعات المسلحة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا، الإثنين، خبيراً في شؤون الجماعات المسلحة في العاصمة بغداد.

وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، للأناضول، إن مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين أطلقت النار على الخبير الأمني هشام الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة ببغداد.

وأوضح أن "الهاشمي أصيب بعدة إطلاقات نارية وفارق الحياة بعد وصوله إلى مستشفى ابن النفيس ببغداد".

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والهاشمي البالغ من العمر 47 عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وله عدة مؤلفات عن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، بينها "عالم داعش"، و"نبذة عن تاريخ القاعدة في العراق"، و"تنظيم داعش من الداخل".

وله أكثر من 500 مقالة وبحث منشور في الصحف والمجلات العراقية والعربية والأجنبية عن الجماعات المتطرفة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 19:30 تغ.

وتعد عمليات الاغتيال ظاهرة مألوفة في العراق منذ سنوات طويلة. وغالباً ما يتم توجيه أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مسلحة نافذة بتصفية خصومها والمناوئين لأفكارها، وسط نفي متكرر منها.

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