الجبهة التركمانية العراقية: عودة البيشمركة لكركوك تخالف الدستور

كركوك/ الخليج 365



قال نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن طوران، إنّ مساعي إعادة قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان شمالي العراق، إلى محافظة كركوك تتعارض مع الدستور، وتضر بالمدينة.



وأكد طوران، في حديثه للأناضول، أنّ التركمان لن يقبلوا بهذا الأمر، منتقداً اعتزام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نشر قوات البيشمركة في مركز العمليات المشتركة بكركوك، دون استشارة التركمان.



وشدد أن إعادة البيشمركة إلى كركوك تتناقض مع الدستور، مبيناً أن مثل هذه الخطوة محاولة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لتعزيز النفوذ العسكري في كركوك والمناطق المتنازع عليها.



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وطالب طوران رئيس الوزراء الكاظمي، بعدم تجاهل العرب والتركمان من أجل كسب إقليم كردستان شمالي العراق، مؤكداً على أحقية التركمان في تحديد وضع ومصير كركوك.

وقبل يومين، أعلن جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة بإقليم شمال العراق، أن الجيش العراقي وقوات البيشمركة سيتعاونان في مكافحة الإرهاب في 4 مراكز عمليات مشتركة في محافظات ديالى، وكركوك وصلاح الدين ونينوى.



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