مالطا.. السراج وأبيلا يفتتحان مركزا لمواجهة الهجرة غير النظامية

وليد عبد الله/ الخليج 365

افتتح كل من رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، ورئيس وزراء مالطا، روبيرت أبيلا، الإثنين، مركزا في العاصمة فاليتا للتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك عقب مباحثات بينهما، في فاليتا، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا وعددا من ملفات التعاون المشترك، خلال زيارة قصيرة استغرقت ساعات، بحسب بيان لمكتب السراج.

وأضاف أن السراج وأبيلا بحثا الخطوات التنفيذية لتفعيل برامج للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وفرص الاستثمار المشترك.

وبجانب السراج وأبيلا، حضر المباحثات من الجانب الليبي كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية سالم حنيش، وآمر (قائد) خفر السواحل، عميد مهندس عبد الله تومية، ومن الجانب المالطي وزير الخارجية افريست بارتولو، ووزير الداخلية بايرون كاميليري، ومسؤولون حكوميون آخرون.

وأعرب السراج عن امتنانه لموقف حكومة مالطا الداعم للحكومة الليبية، وحرصها على أمن واستقرار ليبيا.

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ومنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وأوربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتابع: "هذه الزيارة تأتي في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستكمالا للمباحثات التي عقداها في طرابلس، نهاية مايو (أيار) الماضي".

فيما أكد أبيلا على العلاقة المتميزة بين البلدين الصديقين، وأعرب عن رغبة بلاده في تنمية وتطوير آفاق التعاون مع ليبيا.

وبعد مباحثاته مع أبيلا، أجرى السراج مع رئيس مالطا، جورج فيلا، مباحثات تطرقت إلى الأوضاع في ليبيا وتطلع الليبيين إلى بناء دولة مدنية ديموقراطية، عبر مسار سياسي يفضي إلى انتخابات نزيهة.

وأكد فيلا على دعم مالطا لجهود الأمم المتحدة لإعادة المسار السياسي، ليتفق الليبيون على حل من دون تدخل خارجي، وبما يحافظ على احترام استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفق مكتب السراج.

وتتزايد تحركات وضغوط لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي، في ظل تحقيق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من تطهير كامل المنطقة الغربية من مليشيا حفتر، باستثناء مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس)، التي يتأهب الجيش لتحريرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.