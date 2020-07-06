كورونا.. 7 وفيات بالجزائر و2 في المغرب وواحدة بفلسطين

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت الجزائر، الإثنين، تسجيل 7 وفيات بكورونا، فيما رصد المغرب حالتي وفاة، وفلسطين وفاة واحدة بالفيروس.

وأفادت الصحة الجزائرية بتسجيل 7 وفيات، و463 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 392 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات بلغت 16 ألفا و404، منها 959 وفاة، و11 ألفا و884 حالة تعاف.

فيما أفادت الصحة المغربية بتسجيل وفاتين بكورونا، و164 إصابة، إضافة إلى تعافي 448.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و379؛ منها 237 وفاة، و10 آلاف و379 حالة تعاف.



وفي فلسطين سجلت وزارة الصحة، وفاة واحدة، و64 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4786؛ منها 21 وفاة، و665 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.‎

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الإثنين، 11 مليونا و656 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 538 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و599 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".

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