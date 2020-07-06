السودان.. حركة مسلحة تتهم الجيش بمهاجمة قواتها في دارفور

الخرطوم/ الخليج 365

اتهمت حركة "تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد نور، الإثنين، الجيش بتنفيذ هجوم على قواتها المتمركزة في منطقة "كاماراية"، غربي جبل "مرة" بدارفور (غرب).



وقالت الحركة، في بيان، إن "قواتها تصدت للعدوان، وتكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأنها تحتسب 3 شهداء و2 من الجرحى (من قواتها)"، حسب وصفها.



واعتبر البيان أن "هذه الاعتداءات على مناطق سيطرة الحركة بمثابة إعلان حرب"، لاسيما أن الحركة "ظلت طوال الفترات الماضية ملتزمة بإعلان وقف العدائيات، الذي أعلنته قيادتها من جانب واحد".



وفي 31 مارس/آذار الماضي، أعلنت حركة عبد الواحد نور استجابتها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إلى وقف إطلاق النار في كافة المناطق التي تشهد نزاعات بالعالم، من أجل التفرغ لمكافحة كورونا.



Advertisements

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الحكومة أو الجيش السوداني بشأن الحادثة.



وتغيبت حركة "تحرير السودان" بقيادة نور، عن مفاوضات السلام التي تجري في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، ضمن مساع للوصول إلى السلام.



ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير".



وملف إحلال السلام، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في البلاد منذ عزل عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.